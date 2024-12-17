Бойко после визита в СБУ извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником

Юрий Бойко (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко опубликовал видео , в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал диктатора РФ Владимира Путина военным преступником.

"Я точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, воюющих на фронте или работающих в тылу на нашу победу оскорбили мои слова, я хочу извиниться", – заявил Бойко.

Утром 17 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что нардепа вызвали на допрос в СБУ. Тем временем в Совете парламентарии разных фракций призвали лишить всех членов ОПЗЖ мандатов и предоставить правовую оценку пророссийским заявлениям Бойко.