Бойко после визита в СБУ извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником
Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко опубликовал видео , в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал диктатора РФ Владимира Путина военным преступником.
"Я точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, воюющих на фронте или работающих в тылу на нашу победу оскорбили мои слова, я хочу извиниться", – заявил Бойко.
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Утром 17 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что нардепа вызвали на допрос в СБУ. Тем временем в Совете парламентарии разных фракций призвали лишить всех членов ОПЗЖ мандатов и предоставить правовую оценку пророссийским заявлениям Бойко.
- Накануне Бойко опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил о "радикалах", которые переименовывают улицы, сносят памятники и запрещают людям общаться на "родном языке", имея в виду русский.
- На это отреагировали в Офисе президента, Совете национальной безопасности и обороны, а также в Верховной Раде. Вицеспикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что парламент может рассмотреть на согласительном совете заявления Бойко, которые созвучны с российской пропагандой.