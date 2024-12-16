Бойко записал видео, полное роспропаганды. В Раде, Офисе президента и СНБО отреагировали
Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил о "радикалах", которые переименовывают улицы, сносят памятники и запрещают людям общаться на "родном языке", имея в виду русский. В Верховной Раде, Офисе президента и Совете национальной безопасности и обороны отреагировали.
"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", – заявил Бойко.
Политик добавил, что именно поэтому "все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране и за поддержку людей". О ком идет речь он не уточнил.
Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что "нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке".
Он также подчеркнул, что любые разговоры о насилии над людьми должны включать упоминание о российском диктаторе Владимире Путине, поскольку именно он несет за это всю ответственность.
"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", – прокомментировал в свою очередь глава ОП Андрей Ермак.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что единственные, кто совершает насилие над украинцами – это россияне.
"Шахедами, ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, м говоря, возмущает", – написал он.
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент может рассмотреть на согласительном совете заявления Бойко, которые созвучны с российской пропагандой.
"Вопрос единства – это залог будущего Украины. Поэтому, конечно, когда мы видим такие экспрессивные заявления, это свидетельство одно только есть, что некоторые политические силы услышали запах выборов. И это очень, мне кажется, позорно. Они нуждаются в политическом адекватном ответе". ", – заявила она.
- Издание Детектор медиа 15 декабря написало, что Бойко и другие представители бывшей ОПЗЖ начали активную "избирательную кампанию", "словно выборы уже завтра, и он собирается победить".