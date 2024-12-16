Бойко записав відео, повне роспропаганди. У Раді, Офісі президента та РНБО відреагували

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент може розглянути на погоджувальній раді заяви Бойка, які співзвучні з роспропагандою

Юрій Бойко (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Колишній співголова забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко опублікував у соцмережах відео, в якому заявив про "радикалів", які перейменовують вулиці, зносять пам'ятники та забороняють людям спілкуватися "рідною мовою", маючи на увазі російську. У Верховній Раді, Офісі президента та Раді з національної безпеки і оборони відреагували.

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"Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити. І ось сьогодні ми бачимо, що цей рух триває, що насильство над людьми триває", – заявив Бойко.

Політик додав, що саме тому "дедалі більше людей підтримують нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей". Про кого йдеться, він не уточнив.

Спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що "не можна говорити про наругу над пам’ятниками, не згадуючи прострілену російськими мародерами голову пам’ятника Шевченкові у Бородянці".

Він також наголосив, що будь-які розмови про насильство над людьми мають включати згадку про російського диктатора Володимира Путіна, оскільки саме він несе за це всю відповідальність.

"Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз", – прокоментував своєю чергою глава ОП Андрій Єрмак.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що єдині, хто здійснює насильство над українцями, — це росіяни.

"Шахедами, ракетами, боєприпасами, солдатами. Вони знищують цілі міста. І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює", – написав він.

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент може розглянути на погоджувальній раді заяви Бойка, які співзвучні з російською пропагандою.

"Питання єдності – це запорука майбутнього України. Тому, звісно, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це свідчення одне тільки є, що деякі політичні сили почули запах виборів. І це дуже, як на мене, є ганебно. Вони потребують політичної адекватної відповіді", – заявила вона.