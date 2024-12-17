Бойко після візиту до СБУ перепросив перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем

Юрій Бойко (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Колишній співголова забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко опублікував відео, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик з проросійськими наративами, а також назвав диктатора РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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"Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання нападу на нашу країну. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на нашу перемогу, образили мої слова, я хочу попросити вибачення", – заявив Бойко.

Вранці 17 грудня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що нардепа викликали на допит до СБУ. Тим часом у Раді парламентарі різних фракцій закликали позбавити всіх членів ОПЗЖ мандатів та надати правову оцінку проросійським заявам Бойка.