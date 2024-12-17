Бойко після візиту до СБУ перепросив перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем
Колишній співголова забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко опублікував відео, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик з проросійськими наративами, а також назвав диктатора РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
"Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання нападу на нашу країну. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на нашу перемогу, образили мої слова, я хочу попросити вибачення", – заявив Бойко.
@boykoyurij #ЮрийБойко #политика #Украина #война ♬ оригинальный звук – Юрий Бойко
Вранці 17 грудня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що нардепа викликали на допит до СБУ. Тим часом у Раді парламентарі різних фракцій закликали позбавити всіх членів ОПЗЖ мандатів та надати правову оцінку проросійським заявам Бойка.
- Напередодні Бойко опублікував у соцмережах відео, в якому заявив про "радикалів", які перейменовують вулиці, зносять пам'ятники та забороняють людям спілкуватися "рідною мовою", маючи на увазі російську.
- На це відреагували в Офісі президента, Раді з національної безпеки і оборони, а також у Верховній Раді. Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що парламент може розглянути на погоджувальній раді заяви Бойка, які співзвучні з російською пропагандою.