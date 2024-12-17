Після відео з роспропагандою Бойка викликали на допит до СБУ – джерело
Колишнього співголову забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки України через його нещодавні проросійські заяви. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
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За даними співрозмовника, допит відбувається прямо зараз.
Напередодні Бойко опублікував у соцмережах відео, в якому заявив про "радикалів", які перейменовують вулиці, зносять пам'ятники та забороняють людям спілкуватися "рідною мовою", маючи на увазі російську.
На це відреагували в Офісі президента, Раді з національної безпеки і оборони, а також у Верховній Раді. Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що парламент може розглянути на погоджувальній раді заяви Бойка, які співзвучні з російською пропагандою.
- Видання Детектор медіа 15 грудня написало, що Бойко та інші представники колишньої ОПЗЖ розпочали активну "виборчу кампанію", "ніби вибори вже завтра, і він збирається перемогти".