Після відео з роспропагандою Бойка викликали на допит до СБУ – джерело

Напередодні нардеп записав відео, в якому поскаржився на "радикалів", які зносять в Україні пам'ятники та "забороняють людям говорити рідною мовою"

Юрій Бойко (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Колишнього співголову забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки України через його нещодавні проросійські заяви. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

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За даними співрозмовника, допит відбувається прямо зараз.

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Напередодні Бойко опублікував у соцмережах відео, в якому заявив про "радикалів", які перейменовують вулиці, зносять пам'ятники та забороняють людям спілкуватися "рідною мовою", маючи на увазі російську.

На це відреагували в Офісі президента, Раді з національної безпеки і оборони, а також у Верховній Раді. Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що парламент може розглянути на погоджувальній раді заяви Бойка, які співзвучні з російською пропагандою.