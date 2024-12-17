После видео с роспропагандой Бойко вызвали на допрос в СБУ – источник

Накануне нардеп записал видео, в котором пожаловался на "радикалов", которые сносят в Украине памятники и "запрещают людям говорить на родном языке"

Юрий Бойко (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко был вызван на допрос в Службу безопасности Украины из-за его недавних пророссийских заявлений. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

По данным собеседника, допрос проходит прямо сейчас.

Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Накануне Бойко опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил о "радикалах", которые переименовывают улицы, сносят памятники и запрещают людям общаться на "родном языке", имея в виду русский.

На это отреагировали в Офисе президента, Совете национальной безопасности и обороны, а также в Верховной Раде. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что парламент может рассмотреть на согласительном совете заявления Бойко, которые созвучны с российской пропагандой.