После видео с роспропагандой Бойко вызвали на допрос в СБУ – источник
Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко был вызван на допрос в Службу безопасности Украины из-за его недавних пророссийских заявлений. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
По данным собеседника, допрос проходит прямо сейчас.
Накануне Бойко опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил о "радикалах", которые переименовывают улицы, сносят памятники и запрещают людям общаться на "родном языке", имея в виду русский.
На это отреагировали в Офисе президента, Совете национальной безопасности и обороны, а также в Верховной Раде. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что парламент может рассмотреть на согласительном совете заявления Бойко, которые созвучны с российской пропагандой.
- Издание Детектор медиа 15 декабря написало, что Бойко и другие представители бывшей ОПЗЖ начали активную "избирательную кампанию", "словно выборы уже завтра, и он собирается победить".