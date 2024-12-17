В Раде требуют лишить членов ОПЗЖ мандатов и дать оценку заявлениям Бойко

В частности, нардепы от Евросолидарности призвали принять законопроект о "реальном запрете" ОПЗЖ

Фото: Ирина Геращенко

Народные депутаты от разных фракций 17 декабря требовали в Верховной Раде избавить всех членов запрещенной с 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ мандатов, пишут Ярослав Железняк от Голоса и Ирина Геращенко с Алексеем Гончаренко от Европейской солидарности. Это произошло на фоне вызова лидера фракции Юрия Бойко на допрос в СБУ из-за его новых пророссийских заявлений.

Геращенко заявила, что нардепы от Евросолидарности призвали принять законопроект о "реальном запрете" ОПЗЖ.

Нардеп Роман Костенко от Голоса во время своего выступления заявил, что парламентарии требуют от Офиса Генерального прокурора как можно быстрее дать правовую оценку действиям Бойко.

Парламентарии требуют вызвать в Совет главу СБУ и исполняющего обязанности Генпрокурора, чтобы они предоставили информацию о том, представляют ли действия ОПЗЖ угрозу национальной безопасности.

Кроме того, они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Бойко звания Героя Украины.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок заявил в эфире национального телемарафона, что парламент ничего не может сделать Бойко за его высказывания, кроме как исключить из комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По состоянию на сегодняшний день так. Если впоследствии появятся подозрения о совершении преступления, будет проведено досудебное расследование и будет приговор, тогда Верховная Рада в соответствии с приговором лишит любого народного депутата этого статуса", – пояснил парламентарий.

Касаясь темы звания Героя Украины, Бойко сказал, что "мяч на стороне Зеленского", и он должен лишить его звания. Он напомнил, что 20 ноября президент подписал закон №11410, позволяющий лишать государственных наград госпредателей.

"Но, к сожалению, Конституция не дает парламенту возможности сейчас без приговора суда лишить полномочий народных депутатов", – подытожил он.