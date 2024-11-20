Зеленский подписал закон о лишении предателей Украины государственных наград

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 20 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №11410 на сайте парламента.

Закон предусматривает лишение государственных наград лиц, способствующих популяризации государства-агрессора, его органов власти или представителей, создающих положительный образ этого государства, оправдывающих или признающих законным оккупацию украинских территорий.

Ранее в этот день Верховная Рада приняла закон в целом. Решение поддержали 283 парламентария.

Инициатором соответствующего документа выступил президент. Он объяснил инициативу тем, что такие люди заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой", по его словам, им будет ответственность перед Украиной за все совершенное против государства.