Зеленский подписал закон о лишении предателей Украины государственных наград
В среду, 20 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №11410 на сайте парламента.
Закон предусматривает лишение государственных наград лиц, способствующих популяризации государства-агрессора, его органов власти или представителей, создающих положительный образ этого государства, оправдывающих или признающих законным оккупацию украинских территорий.
Ранее в этот день Верховная Рада приняла закон в целом. Решение поддержали 283 парламентария.
Инициатором соответствующего документа выступил президент. Он объяснил инициативу тем, что такие люди заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой", по его словам, им будет ответственность перед Украиной за все совершенное против государства.
- В конце 2022 года петиция с призывом лишить звания Героя Украины лидера запрещенной ОПЗЖ, нардепа Юрия Бойко, набрала более 25 000 подписей.
- Позже Шмыгаль заявил о недостаточности оснований для применения персональных санкций в отношении народного депутата Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания. В начале 2023-го премьер анонсировал законопроект, который бы это позволил.
- Весной 2023 года Зеленский подписал санкции против экс-президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в государственной измене, которого лишили звания Героя Украины.