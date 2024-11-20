Рада приняла закон о лишении предателей Украины государственных наград

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада на заседании 20 ноября приняла в целом №11410 о лишении государственных наград предателей Украины. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 283 парламентария.

Закон предусматривает лишение государственных наград лиц, способствующих популяризации государства-агрессора, его органов власти или представителей, создающих положительный образ этого государства, оправдывают или признают законным оккупацию украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский как автор документа предложил, чтобы люди, лишенные государственных наград, также теряли право на все льготы.

Зеленский объяснил инициативу тем, что такие люди заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой", по его словам, им будет ответственность перед Украиной за все совершенное против государства.