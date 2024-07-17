Зеленский предлагает лишать госнаград за поддержку России. Появился текст законопроекта

Отдельно Зеленский предложил, чтобы люди, лишенные государственных наград, также теряли право на все льготы

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский предложил лишить государственных наград за поддержку России. На сайте Верховной Рады 17 июля появился текст законопроекта №11410 – в нем предлагается, чтобы соответствующее решение принималось судом или Советом нацбезопасности и обороны.

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Президентский законопроект определен как неотложный, сейчас он обрабатывается в комитете.

В документе указано, что государственных наград могут лишить в связи с обвинительным приговором суда, касающегося тяжких или особо тяжких преступлений, а также уголовных преступлений против:

→ мира;

→ безопасности человечества;

→ основ безопасности Украины;

→ международный правопорядок.

Законопроект предусматривает, что госнаград могут лишать решением СНБО о применении санкций.

Такие меры смогут привлечь, если человек популяризирует, пропагандирует действия России или оправдывает и признает правомерной оккупацию украинских территорий.

Зеленский предложил, чтобы люди, которые лишены государственных наград, также теряли право на все льготы.

Соответствующие изменения предлагается внести в ряд законов и Налогового кодекса – это предусмотрено отдельным законопроектом №11411.

Зеленский объяснил инициативу тем, что такие люди заслуживают только одного "звания": предатели, а "наградой", по его словам, им будет ответственность перед Украиной за все совершенное против государства.

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