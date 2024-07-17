Зеленский предлагает лишать госнаград за поддержку России. Появился текст законопроекта
Президент Владимир Зеленский предложил лишить государственных наград за поддержку России. На сайте Верховной Рады 17 июля появился текст законопроекта №11410 – в нем предлагается, чтобы соответствующее решение принималось судом или Советом нацбезопасности и обороны.
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Президентский законопроект определен как неотложный, сейчас он обрабатывается в комитете.
В документе указано, что государственных наград могут лишить в связи с обвинительным приговором суда, касающегося тяжких или особо тяжких преступлений, а также уголовных преступлений против:
→ мира;
→ безопасности человечества;
→ основ безопасности Украины;
→ международный правопорядок.
Законопроект предусматривает, что госнаград могут лишать решением СНБО о применении санкций.
Такие меры смогут привлечь, если человек популяризирует, пропагандирует действия России или оправдывает и признает правомерной оккупацию украинских территорий.
Зеленский предложил, чтобы люди, которые лишены государственных наград, также теряли право на все льготы.
Соответствующие изменения предлагается внести в ряд законов и Налогового кодекса – это предусмотрено отдельным законопроектом №11411.
Зеленский объяснил инициативу тем, что такие люди заслуживают только одного "звания": предатели, а "наградой", по его словам, им будет ответственность перед Украиной за все совершенное против государства.
- В конце 2022-го петиция с призывом лишить звания Героя Украины лидера запрещенной ОПЗЖ, нардепа Юрия Бойко набрала более 25 000 подписей. Зеленский рассмотрел ее и поручил премьеру Шмыгалю найти основания, чтобы лишить Бойко звания.
- Позже Шмыгаль заявил о недостаточности оснований для применения персональных санкций в отношении народного депутата Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания. В начале 2023-го премьер анонсировал законопроект, который бы это позволил.
- Весной 2023 года Зеленский подписал санкции против экс-президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в государственной измене и получившего звание Героя Украины.
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