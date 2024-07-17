Зеленський пропонує позбавляти держнагород за підтримку РФ. З'явився текст законопроєкту: що в ньому

Окремо Зеленський запропонував, щоб люди, які позбавлені державних нагород, також втрачали право на всі пільги

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський запропонував позбавити державних нагород за підтримку Росії. На сайті Верховної Ради 17 липня з'явився текст законопроєкту №11410 – у ньому пропонується, щоб відповідне рішення ухвалювалось судом або Радою нацбезпеки та оборони.

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Президентський законопроєкт визначено як невідкладний, наразі він опрацьовується в комітеті.

У документі зазначено, що державних нагород можуть позбавити у зв'язку з обвинувальним вироком суду, який стосується тяжких чи особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень проти:

→ миру;

→ безпеки людства;

→ основ безпеки України;

→ міжнародного правопорядку.

Законопроєкт передбачає, що держнагород можуть позбавляти рішенням РНБО про застосування санкцій.

Такі заходи зможуть залучити, якщо людина популяризує, пропагує дії Росії чи виправдовує та визнає правомірною окупацію українських територій.

Зеленський запропонував, щоб люди, яких позбавлено державних нагород, також втрачали право на всі пільги.

Відповідні зміни пропонується внести до низки законів та Податкового кодексу – це передбачено окремим законопроєктом № 11411.

Зеленський пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники, а "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.

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