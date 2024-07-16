Зеленський ініціював законопроєкт, який дозволить позбавити держнагород за підтримку РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який дозволить позбавляти державних нагород за підтримку Росії та інші протиправні дії проти України. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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Законопроєкт має дозволити позбавляти держнагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України, заявив президент.

За його словами, законопроєкт передбачатиме внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів.

Зеленський пояснив: це стосується тих, хто отримував державні нагороди (зокрема, Героя України, ордени "За заслуги" та інші), проте "обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території".

Голова держави зазначив, що необхідний правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород та почесних звань.

"Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності", – заявив він.

Президент попросив Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом.

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