Зеленський ініціював законопроєкт, який дозволить позбавити держнагород за підтримку РФ
Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який дозволить позбавляти державних нагород за підтримку Росії та інші протиправні дії проти України. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
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Законопроєкт має дозволити позбавляти держнагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України, заявив президент.
За його словами, законопроєкт передбачатиме внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів.
Зеленський пояснив: це стосується тих, хто отримував державні нагороди (зокрема, Героя України, ордени "За заслуги" та інші), проте "обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території".
Голова держави зазначив, що необхідний правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород та почесних звань.
"Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності", – заявив він.
Президент попросив Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом.
- Наприкінці 2022-го петиція із закликом позбавити звання Героя України лідера забороненої ОПЗЖ, нардепа Юрія Бойка набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив прем'єру Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.
- Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання. На початку 2023-го прем'єр анонсував законопроєкт, який би це дозволив.
- Навесні 2023 року Зеленський підписав санкції проти експрезидента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді і який мав звання Героя України.
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