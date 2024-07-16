Зеленский инициировал законопроект, который позволит лишить госнаград за поддержку РФ

Президент попросил Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, позволяющий лишать государственных наград за поддержку России и другие противоправные действия против Украины. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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Законопроект должен позволить лишать госнаград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины, заявил президент.

По его словам, законопроект будет предусматривать внесение изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты.

Зеленский объяснил: это касается тех, кто получал государственные награды (в частности, Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие), однако "избрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории".

Глава государства отметил, что необходим правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград и почетных званий.

"Они заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости", – заявил он.

Президент попросил Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время.

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