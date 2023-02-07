Шмыгаль придумал, как лишить Бойко звания Герой Украины: подготовлен законопроект

Украинское правительство одобрило законопроект, который в случае принятия Верховной Радой позволит лишить экс-главу запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Герой Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей невозможно было лишить высших госнаград.

Поэтому, по словам Шмыгаля, в декабре он поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство, которые исправят эту ситуацию.

"Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрило соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград", – сообщил Шмыгаль.

Он выразил надежду, что проект закона будет оперативно рассмотрен в Раде.

Кабмин дал рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Герой Украины и неотложно подготовить предложения о применении санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта.

Петиция с призывом лишить Бойко звания Герой Украины набрала более 25 000 подписей. Зеленский рассмотрел ее и поручил Шмыгалю найти основания, чтобы лишить Бойко звания.

Позднее Шмыгаль заявил о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания Героя Украины.

Оксана Житнюк

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