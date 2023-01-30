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У Бойко не заберут звание Героя Украины: недостаточно оснований

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 16:57
У Бойко не заберут звание Героя Украины: недостаточно оснований - Фото
Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине января проинформировал президента Владимира Зеленского о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Юрия Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания Героя Украины. Об этом пишет Честно.

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Бойко получил это звание в 2004 году от президента Леонида Кучмы за "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

В конце 2022 года более 25 000 украинцев подписали электронную петицию президенту Украины с предложением забрать у Бойко звание Героя Украины как бывшего лидера ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

Президент ответил, что по закону лишить Бойко наград можно только в случае осуждения за тяжкое преступление по представлению суда или по закону о санкциях за террористическую деятельность.

Он попросил Кабинет министров проверить наличие обоснованных оснований для санкций против Бойко, но правительство их не нашло.

У Бойко не заберут звание Героя Украины: недостаточно оснований

Читайте также: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

Андрій Водяний
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