У Бойко не заберут звание Героя Украины: недостаточно оснований
Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине января проинформировал президента Владимира Зеленского о недостаточности оснований для применения персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Юрия Бойко, которые могли бы стать основанием для лишения его звания Героя Украины. Об этом пишет Честно.
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Бойко получил это звание в 2004 году от президента Леонида Кучмы за "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".
В конце 2022 года более 25 000 украинцев подписали электронную петицию президенту Украины с предложением забрать у Бойко звание Героя Украины как бывшего лидера ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.
Президент ответил, что по закону лишить Бойко наград можно только в случае осуждения за тяжкое преступление по представлению суда или по закону о санкциях за террористическую деятельность.
Он попросил Кабинет министров проверить наличие обоснованных оснований для санкций против Бойко, но правительство их не нашло.
- В конце лета 2022 года "Схемы" сфотографировали Бойко в Чехии.
- У того уже вроде бы думают над новым проектом под выборы после войны.
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