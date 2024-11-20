Рада ухвалила закон про позбавлення зрадників України державних нагород

Законопроєкт пропонує позбавляти нагород осіб, які популяризують державу-агресора, виправдовують її дії чи окупацію України

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила в цілому №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 283 парламентарі.

Закон передбачає позбавлення державних нагород осіб, які сприяють популяризації держави-агресора, її органів влади або представників, створюють позитивний образ цієї держави, виправдовують чи визнають законною окупацію українських територій.

Президент Володимир Зеленський як автор документа запропонував, щоб люди, яких позбавлено державних нагород, також втрачали право на всі пільги.

Зеленський пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.