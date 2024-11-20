Рада ухвалила закон про позбавлення зрадників України державних нагород
Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила в цілому №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 283 парламентарі.
Закон передбачає позбавлення державних нагород осіб, які сприяють популяризації держави-агресора, її органів влади або представників, створюють позитивний образ цієї держави, виправдовують чи визнають законною окупацію українських територій.
Президент Володимир Зеленський як автор документа запропонував, щоб люди, яких позбавлено державних нагород, також втрачали право на всі пільги.
Зеленський пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.
- Наприкінці 2022-го петиція із закликом позбавити звання Героя України лідера забороненої ОПЗЖ, нардепа Юрія Бойка набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив прем'єру Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.
- Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання. На початку 2023-го прем'єр анонсував законопроєкт, який би це дозволив.
- Навесні 2023 року Зеленський підписав санкції проти експрезидента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді і який мав звання Героя України.