Зеленський підписав закон про позбавлення зрадників України державних нагород

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 20 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це йдеться у картці законопроєкту №11410 на сайті парламенту.

Закон передбачає позбавлення державних нагород осіб, які сприяють популяризації держави-агресора, її органів влади або представників, створюють позитивний образ цієї держави, виправдовують чи визнають законною окупацію українських територій.

Раніше цього самого дня Верховна Рада ухвалила закон у цілому. Рішення підтримали 283 парламентарі.

Ініціатором відповідного документу виступив президент. Він пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.