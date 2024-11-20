Зеленський підписав закон про позбавлення зрадників України державних нагород
У середу, 20 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це йдеться у картці законопроєкту №11410 на сайті парламенту.
Закон передбачає позбавлення державних нагород осіб, які сприяють популяризації держави-агресора, її органів влади або представників, створюють позитивний образ цієї держави, виправдовують чи визнають законною окупацію українських територій.
Раніше цього самого дня Верховна Рада ухвалила закон у цілому. Рішення підтримали 283 парламентарі.
Ініціатором відповідного документу виступив президент. Він пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.
- Наприкінці 2022 року петиція із закликом позбавити звання Героя України лідера забороненої ОПЗЖ, нардепа Юрія Бойка, набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив прем'єру Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.
- Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання. На початку 2023-го прем'єр анонсував законопроєкт, який би це дозволив.
- Навесні 2023 року Зеленський підписав санкції проти експрезидента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді і якого позбавили звання Героя України.