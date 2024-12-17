У Раді вимагають позбавити членів ОПЗЖ мандатів і дати оцінку заявам Бойка

Фото: Ірина Геращенко

Народні депутати від різних фракцій 17 грудня вимагали у Верховній Раді позбавити всіх членів забороненої з 2022 року проросійської партії ОПЗЖ мандатів, пишуть Ярослав Железняк від Голосу та Ірина Геращенко з Олексієм Гончаренком від Європейської солідарності. Це відбулося на тлі виклику лідера фракції Юрія Бойка на допит до СБУ через його нові проросійські заяви.

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Геращенко заявила, що нардепи від Євросолідарності закликали ухвалити законопроєкт щодо "реальної заборони" ОПЗЖ.

Нардеп Роман Костенко від Голосу під час свого виступу заявив, що парламентарі вимагають від Офісу генерального прокурора якнайшвидше надати правову оцінку діям Бойка.

Парламентарі вимагають викликати до Ради голову СБУ та виконувача обов’язків генпрокурора, щоб вони надали інформацію про те, чи становлять дії ОПЗЖ загрозу національній безпеці.

Крім того, вони звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити Бойка звання Героя України.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок заявив у ефірі національного телемарафону, що парламент нічого не може зробити Бойку за його висловлювання, окрім як виключити з комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Станом на сьогодні так. Якщо згодом з'являться підозри про вчинення злочину, буде проведено досудове розслідування й буде вирок, тоді Верховна Рада відповідно до вироку позбавить будь-якого народного депутата цього статусу", – пояснив парламентар.

Торкаючись теми звання Героя України, Євтушок сказав, що "м'яч на стороні Зеленського" і він має позбавити його звання. Він нагадав, що 20 листопада президент підписав закон №11410, який дозволяє позбавляти державних нагород держзрадників.

"Але, на жаль, Конституція не дає парламенту можливості зараз без вироку суду позбавити повноважень народних депутатів", – підсумував він.