Раді не вистачило голосів відкликати Бойка з Комітету з питань прав людини

Юрій Бойко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Верховна Рада України не змогла відкликати ексспівголову забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Голоси "за" віддали лише 217 народних обранців, проти виступили три депутати, а ще 52 не голосували зовсім. Всього 272 голоси з-поміж 401 чинного нардепа. Через нестачу голосів рішення не було ухвалене.

За зняття Бойка проголосували:

→ Слуга народу – 166

→ Європейська солідарність – 17

→ Батьківщина – 7

→ Платформа за життя – 0

→ Голос – 12

→ Відновлення – 0

→ За майбутнє – 4

→ Довіра – 4

→ Позафракційні – 7