Раді не вистачило голосів відкликати Бойка з Комітету з питань прав людини
Верховна Рада України не змогла відкликати ексспівголову забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Голоси "за" віддали лише 217 народних обранців, проти виступили три депутати, а ще 52 не голосували зовсім. Всього 272 голоси з-поміж 401 чинного нардепа. Через нестачу голосів рішення не було ухвалене.
За зняття Бойка проголосували:
→ Слуга народу – 166
→ Європейська солідарність – 17
→ Батьківщина – 7
→ Платформа за життя – 0
→ Голос – 12
→ Відновлення – 0
→ За майбутнє – 4
→ Довіра – 4
→ Позафракційні – 7
- 16 грудня Юрій Бойко записав відео з роспропагандою та виклав у мережу. У Раді, Офісі президента та РНБО відреагували.
- 17 грудня співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що Бойка викликали на допит до СБУ.
- Того ж дня у Верховній Раді зажадали позбавити членів ОПЗЖ мандатів і дати оцінку заявам Бойка.
- Після допиту Бойко просив вибачення перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.
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