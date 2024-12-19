Рада со второй попытки отозвала Бойко из комитета по правам человека

Юрий Бойко (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Верховная Рада на заседании 19 декабря проголосовала за отзыв бывшего сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 258 нардепов. Накануне Рада провалила голосование, "за" были только 217 парламентариев.

Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Количество голосов по фракциям:

→ Слуга народа – 182;

→ Европейская солидарность – 24;

→ Батькивщина – 9;

→ Платформа за жизнь и мир (экс-ОПЗЖ) – 0;

→ Голос – 16;

→ За будущее – 6;

→ Довира — 12;

→ внефракционные — 9.

Перед голосованием в зале звучали возгласы "Ганьба!" в адрес депутатов, поддержавших Бойко.