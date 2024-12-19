Рада со второй попытки отозвала Бойко из комитета по правам человека
Верховная Рада на заседании 19 декабря проголосовала за отзыв бывшего сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 258 нардепов. Накануне Рада провалила голосование, "за" были только 217 парламентариев.
Количество голосов по фракциям:
→ Слуга народа – 182;
→ Европейская солидарность – 24;
→ Батькивщина – 9;
→ Платформа за жизнь и мир (экс-ОПЗЖ) – 0;
→ Голос – 16;
→ За будущее – 6;
→ Довира — 12;
→ внефракционные — 9.
Перед голосованием в зале звучали возгласы "Ганьба!" в адрес депутатов, поддержавших Бойко.
- 16 декабря Юрий Бойко записал видео с роспропагандой и выложил в сеть. В Раде, Офисе президента и СНБО отреагировали.
- 17 декабря собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что Бойко вызвали на допрос в СБУ.
- В тот же день в Верховной Раде потребовали лишить членов ОПЗЖ мандатов и дать оценку заявлениям Бойко.
- После допроса Бойко извинялся перед украинцами и назвал Путина военным преступником.