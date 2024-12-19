Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету з прав людини
Верховна Рада на засіданні 19 грудня проголосувала за відкликання колишнього співголови забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 258 нардепів. Напередодні Рада провалила голосування, "за" були лише 217 парламентарів.
Кількість голосів за фракціями:
→ Слуга народу — 182;
→ Європейська солідарність — 24;
→ Батьківщина — 9;
→ Платформа за життя та мир (екс-ОПЗЖ) — 0;
→ Голос — 16;
→ За майбутнє — 6;
→ Довіра — 12;
→ позафракційні — 9.
Перед голосуванням у залі лунали вигуки "Ганьба!" на адресу депутатів, які підтримали Бойка.
- 16 грудня Юрій Бойко записав відео з роспропагандою та виклав у мережу. У Раді, Офісі президента та РНБО відреагували.
- 17 грудня співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що Бойка викликали на допит до СБУ.
- Того ж дня у Верховній Раді зажадали позбавити членів ОПЗЖ мандатів і дати оцінку заявам Бойка.
- Після допиту Бойко просив вибачення перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.