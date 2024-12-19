Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету з прав людини

Юрій Бойко (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Верховна Рада на засіданні 19 грудня проголосувала за відкликання колишнього співголови забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 258 нардепів. Напередодні Рада провалила голосування, "за" були лише 217 парламентарів.

Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Кількість голосів за фракціями:

→ Слуга народу — 182;

→ Європейська солідарність — 24;

→ Батьківщина — 9;

→ Платформа за життя та мир (екс-ОПЗЖ) — 0;

→ Голос — 16;

→ За майбутнє — 6;

→ Довіра — 12;

→ позафракційні — 9.

Перед голосуванням у залі лунали вигуки "Ганьба!" на адресу депутатів, які підтримали Бойка.