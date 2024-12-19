Рада підтримала запит до Зеленського з проханням позбавити Бойка звання Героя України

"За" проголосували 232 парламентарі. Сьогодні ж Рада проголосувала за виключення Бойка з посади члена комітету з прав людини

Юрій Бойко (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Верховна Рада на засіданні 19 грудня підтримала запит до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити колишнього співголову забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання Героя України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 232 парламентарі.

Званням Героя України Бойка нагородив другий президент України Леонід Кучма улітку 2004 року. Аргументував колишній глава держави це заслугами за "успішне врегулювання газових боргів перед Росією".

Раніше на сьогоднішньому засіданні Рада проголосувала за відкликання Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це була вже друга спроба: вчора у парламенту не вистачило голосів для ухвалення такого рішення.

У грудні 2022-го петиція із закликом позбавити Бойка звання Героя України набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.

Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання Героя України.