Бойка позбавили звання Героя України та інших державних нагород

Юрій Бойко (Фото: пресслужба забороненої ОПЗЖ)

Лідера забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка позбавили усіх державних нагород. Про це свідчить новий указ про санкції, підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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Бойко – один з трьох осіб у санкційному списку, якого лише позбавили державних нагород, але не вводили санкцій.

Серед державних нагород нардепа: звання Герой України, орден князя Ярослава Мудрого V ступеню та Орден "За заслуги" ІІІ ступеню.

Раніше, у грудні 2024 року, у Верховної Ради спочатку не вистачило голосів на підтримку відкликання звання Героя України у Бойка, але на наступний день такий запит до президента все-таки вдалося ухвалити.

Після цього рішення про позбавлення звання залишалося за головою держави.

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У грудні 2022-го петиція із закликом позбавити Бойка звання Героя України набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.

Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання Героя України.