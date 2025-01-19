Бойка позбавили звання Героя України та інших державних нагород
Юрій Бойко (Фото: пресслужба забороненої ОПЗЖ)

Лідера забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка позбавили усіх державних нагород. Про це свідчить новий указ про санкції, підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Бойко – один з трьох осіб у санкційному списку, якого лише позбавили державних нагород, але не вводили санкцій.

Серед державних нагород нардепа: звання Герой України, орден князя Ярослава Мудрого V ступеню та Орден "За заслуги" ІІІ ступеню.

Раніше, у грудні 2024 року, у Верховної Ради спочатку не вистачило голосів на підтримку відкликання звання Героя України у Бойка, але на наступний день такий запит до президента все-таки вдалося ухвалити.

Після цього рішення про позбавлення звання залишалося за головою держави.

Читайте також
Зеленський підписав санкції РНБО проти російських пропагандистів та зрадників
  • У грудні 2022-го петиція із закликом позбавити Бойка звання Героя України набрала понад 25 000 підписів. Зеленський розглянув її та доручив Шмигалю знайти підстави, щоб позбавити Бойка звання.
  • Пізніше Шмигаль заявив про недостатність підстав для застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Бойка, які б могли стати підставою для позбавлення його звання Героя України.
Читайте також
Мільйонер Григоришин потрапив під санкції РНБО
санкціїРНБОюрій бойкоГерой України