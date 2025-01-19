Зеленський підписав санкції РНБО проти російських пропагандистів та зрадників

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію нових санкцій Ради національної безпеки та оборони проти російських пропагандистів та зрадників України.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром", – зазначив голова держави.

Нові санкції введено проти:

→ підозрюваного у держзраді нардепа від колишньої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його співпартійця Олега Волошина;

→ екснардепа-утікача, також підозрюваного Євгена Мураєва;

→ лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка;

→ колишньої першої заступниці головреда проросійського ресурсу "Страна.ua" Світлани Крюкової;

→ російського олігарха Костянтина Григоришина;

→ шахматиста-зрадника, що підтримав окупацію Криму і став виступати за Росію, Сергія Карякіна;

→ псевдопосадовця терористичної ДНР, колишнього члена Партії Регіонів Євгена Горохова;

→ донецького підприємця, ексрегіонала, що підтримує РФ, Леоніда Байсарова;

→ поплічника бойовиків ДНР Олександра Однораленка;

→ промисловця, ексрегіонала, який підтримує Росію, Леоніда Литвинова;

→ колишньої української актриса, колаборантки Ружени Рубльової;

→ колишнього українського артиста балету, хореографа Вадима Писарєва;

→ російського поета-путініста Іллі Рєзнікова;

→ російського оперного співака, котрий підтримує війну, Василя Герелла;

Список замикає лідер забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, але президент лише позбавив нардепа усіх державних нагород й не вводив санкцій проти нього. Також нагороди, без введення санкцій, забрали у російського музиканта-путініста Юрія Башмета та колишнього іноземного члена Нацакадемії наук України, прихильника війни та члена "Єдиної Росії" Віктора Садовничого.

У всіх підсанкційних осіб також забрали державні нагороди безстроково, обмеження проти них введено на 10 років.

Зокрема, санкції передбачають блокування активів та обмеження торгівельних операцій в Україні.