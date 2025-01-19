Зеленський підписав санкції РНБО проти російських пропагандистів та зрадників
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію нових санкцій Ради національної безпеки та оборони проти російських пропагандистів та зрадників України.
"Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром", – зазначив голова держави.
Нові санкції введено проти:
→ підозрюваного у держзраді нардепа від колишньої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його співпартійця Олега Волошина;
→ екснардепа-утікача, також підозрюваного Євгена Мураєва;
→ лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка;
→ колишньої першої заступниці головреда проросійського ресурсу "Страна.ua" Світлани Крюкової;
→ російського олігарха Костянтина Григоришина;
→ шахматиста-зрадника, що підтримав окупацію Криму і став виступати за Росію, Сергія Карякіна;
→ псевдопосадовця терористичної ДНР, колишнього члена Партії Регіонів Євгена Горохова;
→ донецького підприємця, ексрегіонала, що підтримує РФ, Леоніда Байсарова;
→ поплічника бойовиків ДНР Олександра Однораленка;
→ промисловця, ексрегіонала, який підтримує Росію, Леоніда Литвинова;
→ колишньої української актриса, колаборантки Ружени Рубльової;
→ колишнього українського артиста балету, хореографа Вадима Писарєва;
→ російського поета-путініста Іллі Рєзнікова;
→ російського оперного співака, котрий підтримує війну, Василя Герелла;
Список замикає лідер забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, але президент лише позбавив нардепа усіх державних нагород й не вводив санкцій проти нього. Також нагороди, без введення санкцій, забрали у російського музиканта-путініста Юрія Башмета та колишнього іноземного члена Нацакадемії наук України, прихильника війни та члена "Єдиної Росії" Віктора Садовничого.
У всіх підсанкційних осіб також забрали державні нагороди безстроково, обмеження проти них введено на 10 років.
Зокрема, санкції передбачають блокування активів та обмеження торгівельних операцій в Україні.
- Напередодні, у суботу 18 січня, Зеленський відзначив роботу правоохоронців та анонсував нове рішення щодо санкцій РНБО.
- У той день СБУ провела обшуки та повідомила про підозру Максу Назарову (Назару Діордіці), який раніше працював на забороненому телеканалі проросійського діяча Мураєва.
- Цього ж дня екснардеп та олігарх Новинський отримав підозру від СБУ та ДБР у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань.
- ДБР повідомило про підозру нардепу Бондарєву, котрий, за даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.