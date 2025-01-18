СБУ прийшла з обшуками до ексведучого каналу Мураєва Назара Діордіци – джерело

Обшук у Діордіци (Фото: LIGA.net)

У ексведучого каналу колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Євгена Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіци) Служба безпеки України провела обшуки 18 січня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. СБУ повідомила Діордіці про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Правоохоронці зазначили, що зібрали доказову базу та висновки незалежних експертів, які підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.

Обшуки у Діордіци (Фото: LIGA.net)

Діордіца працював на підсанкційних телеканалах NewsOne (до приходу Медведчука) та НАШ (належить Євгену Мураєву). Після закриття телеканалу НАШ та початку повномасштабної війни Росії проти України він створив проєкт на YouTube.

Співрозмовник у СБУ зазначив, що після 2022 року Діордіца продовжив запрошувати на YouТube-ефіри "прокремлівських експертів" та виправдовувати російську агресію.

"Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", – зазначили згодом у СБУ.

За даними правоохоронців, частим гостем на ефірах Діордіци був прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року отримав підозру від СБУ та був поміщений під домашній арешт.

Зазначається, що обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну ситуацію всередині країни.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.

17 січня підозрюваний у державній зраді проросійський діяч Євген Мураєв дав інтерв'ю пропагандисту Олександру Лазарєву. Мураєв наразі перебуває у Китаї.

Того ж дня стало відомо, що охоронець пропагандиста Прилєпіна потрапив в український полон і вже отримав підозру.