СБУ пришла с обысками к экс-ведущему канала Мураева Назару Диордице – источник

Обыск в Диордице (Фото: LIGA.net)

У экс-ведущего канала бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Евгения Мураева Макса Назарова (Назара Диордицы) Служба безопасности Украины провела обыски 18 января. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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ДОПОЛНЕНО В 11:30. СБУ сообщила Диордице о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители отметили, что собрали доказательную базу и выводы независимых экспертов, подтверждающих антиукраинскую деятельность эксведущего подсанкционных телеканалов.

Обыски у Диордицы, фото: LIGA.net

Диордица работал на подсанкционных телеканалах NewsOne (до прихода Медведчука) и НАШ (принадлежит Евгению Мураеву). После закрытия телеканала НАШ и начала полномасштабной войны России против Украины, он создал проект на YouTube.

Собеседник в СБУ отметил, что после 2022 года Диордица продолжил приглашать на You Тube-эфиры "прокремлевских экспертов" и оправдывать российскую агрессию.

"Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления рашистов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства", – отметили позже в СБУ.

17 января подозреваемый в государственной измене пророссийский деятель Евгений Мураев дал интервью пропагандисту Александру Лазареву. Мураев сейчас находится в Китае.

В тот же день стало известно, что охранник пропагандиста Прилепина попал в украинский плен и уже получил подозрение.