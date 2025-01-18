Екснардеп Новинський отримав підозру у держзраді від СБУ та ДБР

Правоохоронці зазначили, що навіть після втечі з України підозрюваний продовжив працювати в інтересах Росії

Вадим Новинський (Фото: Слово та справа)

Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський отримав підозру від Служби безпеки України та Держбюро розслідувань у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань. Інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим) та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди.

Зазначається, що екснардеп від Партії регіонів та Опозиційного блоку з 2014 року поширював наративи Кремля. Після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де, як зазначають у СБУ, продовжив працювати в інтересах РФ.

Щоб зберегти вплив Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, Новінський поширював так звану ідеологію "руського мира".

Як зазначили правоохоронці, за сприяння російського патріарха Кирила Новинський став куратором від РПЦ на території України, виконував його настанови та вказівки, щоб забезпечити вплив УПЦ МП на значну кількість вірян.

"Народний депутат також використовував право законодавчої ініціативи з метою приховування наявності церковно-канонічного зв’язку і входження УПЦ до структури МП РПЦ та забезпечення збереження впливу РПЦ на території України", – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що Новинський давав інтерв'ю медіа, в яких негативно висловлювався на адресу інших конфесій, які діють в Україні. Мета – розпалити ненависть та ворожнечу на релігійному ґрунті.

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