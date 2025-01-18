Экс-нардеп Новинский получил подозрение в госизмене от СБУ и ГБР

Вадим Новинский (Фото: Слово и дело)

Бывший нардеп и олигарх Вадим Новинский получил подозрение от Службы безопасности Украины и Госбюро расследований в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Информацию LIGA.net подтвердил источник в правоохранительных органах.

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По материалам дела, бывший нардеп находился на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым) и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды.

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