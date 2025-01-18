Зеленський відзначив роботу правоохоронців та анонсував нові санкції РНБО
Президент Володимир Зеленський відзначив роботу правоохоронців у суботу, 18 січня, та анонсував нове рішення щодо санкцій Ради національної безпеки та оборони.
За його словами, у суботу "дуже добре попрацювали" українські правоохоронці: Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та прокуратура.
"Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", – заявив голова держави.
Він повідомив, що влада готує нове рішення щодо санкцій РНБО.
Президент анонсував відповідний указ на неділю, 19 січня.
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