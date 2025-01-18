Зеленский отметил работу правоохранителей и анонсировал новые санкции СНБО

"Есть противодействие изменникам и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество", – рассказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Владимир Зеленский отметил работу правоохранителей в субботу, 18 января, и анонсировал новое решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, в субботу "отлично поработали" украинские правоохранители: Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и прокуратура.

"Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – заявил глава государства.

Он сообщил, что власти готовят новое решение о санкциях СНБО.

Президент анонсировал указ на воскресенье, 19 января.