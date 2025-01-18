Зеленский отметил работу правоохранителей и анонсировал новые санкции СНБО
Президент Владимир Зеленский отметил работу правоохранителей в субботу, 18 января, и анонсировал новое решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны.
По его словам, в субботу "отлично поработали" украинские правоохранители: Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и прокуратура.
"Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – заявил глава государства.
Он сообщил, что власти готовят новое решение о санкциях СНБО.
Президент анонсировал указ на воскресенье, 19 января.
- 18 января СБУ провела обыски и сообщила о подозрении Максу Назарову (Назару Диордике), ранее работавшему на запрещенном телеканале пророссийского деятеля Мураева.
- В этот же день экснардеп и олигарх Новинский получил подозрение от СБУ и ДБР в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений.
- ДБР сообщило о подозрении нардепу Бондареву, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через границу своих знакомых.