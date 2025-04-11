Карасьов, Бардаш, Жарких та топпропагандисти РФ: Зеленський ввів нові санкції

Санкції запроваджені проти Дениса Жарких – колишнього ведучого на каналах Медведчука, наразі директора організації "Другая Украина" у Москві

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення у дію нових санкцій Ради національної безпеки та оборони проти російських пропагандистських організацій, серед яких проєкти екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука. Документи опубліковані на сайті глави держави.

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"Нові санкційні кроки. Підсилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом із партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту", – заявив Зеленський.

Зокрема, санкції запроваджені проти Дениса Жарких – колишнього ведучого на каналах Медведчука, наразі директора пропагандистської організації "Другая Украина" у Москві.

Під обмеження також потрапив український політтехнолог і пропагандист Вадим Карасьов, який працював на телеканалах, що належали Медведчуку, зокрема NewsOne та "Наш".

У санкційному списку також:

→ російський продюсер українського походження Юрій Бардаш, який активно підтримував окупаційну армію та виправдовував її збройну агресію проти України.

→ Андрій Мішин, політтехнолог, який працював на Медведчука понад 10 років.

→ Олександр Сладков, кореспондент російського пропагандистського телеканалу Россия 1 та інші.