Зеленський ввів санкції РНБО проти капітанів тіньового флоту РФ

Також під обмеження потрапили діячі РФ, зокрема путініст Піотровський, та музеї окупантів у Криму, причетні до викрадення та знищення української спадщини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти капітанів танкерів тіньового флоту РФ. Також обмеження введені проти російських діячів й інституцій окупантів у Криму, причетних до викрадення та знищення культурної спадщини України.

У переліку 57 капітанів танкерів: 56 із них – росіяни, але також під санкції потрапив і іранський громадянин Мохсені Алі.

Обмеження введені на 10 років. Зокрема, йдеться про блокування активів цих осіб.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що це рішення Україна буде поширювати і в юрисдикціях країн-партнерів.

"Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші Росії на терор і війну. Британія – один із лідерів у тиску на тіньовий флот. Але важливі санкції не тільки проти самих танкерів і фірм, із якими вони пов’язані, а також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб", – розповів глава держави.

Таку заяву він зробив після зустрічі з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі.

Також уведено санкції проти 56 російських культурних діячів та трьох інституцій загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, під обмеження потрапив директор російського музею "Ермітаж", путініст Михайло Піотровський.

Під обмеження потрапив музей-заповідник "Херсонес Таврійський", під час будівництва якого росіяни знищили об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, а також Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник та Центральний музей Тавриди.

За даними розслідування міжнародного журналістського консорціуму, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 200 танкерів із західними коренями поповнили російський "тіньовий флот".

Формально продаж цих танкерів не є незаконним. Однак, як зазначають аналітики Lloyd’s List Intelligence, було очевидно, що судна зрештою опиняться в російському розпорядженні.