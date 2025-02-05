Зеленский ввел санкции СНБО против капитанов теневого флота РФ

Также под ограничения попали деятели РФ и музеи оккупантов в Крыму, причастные к похищению и уничтожению украинского наследия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против капитанов танкеров теневого флота РФ. Также ограничения введены против российских деятелей и институций оккупантов в Крыму, причастных к похищению и уничтожению культурного наследия Украины.

В перечне 57 капитанов танкеров: 56 из них – россияне, но также под санкции попал и иранский гражданин Мохсени Али.

Ограничения введены на 10 лет. В частности, речь идет о блокировании активов этих лиц.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что данное решение Украина будет распространять и в юрисдикциях стран-партнеров.

"Важно, чтобы мы в дальнейшем давили на теневой танкерный флот Путина, который возит нефть по миру и зарабатывает деньги России на террор и войну. Британия – один из лидеров в давлении на теневой флот. Но важны санкции не только против самих танкеров и фирм, с которыми они связаны, а также и против капитанов".

Такое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Британии Дэвидом Лемми.

Также введены санкции против 56 российских культурных деятелей и трех институций захватчиков во временно оккупированном Крыму.

В частности, под ограничение попал директор российского музея "Эрмитаж", путинист Михаил Пиотровский.

Под ограничения попал музей-заповедник "Херсонес Таврический", во время строительства которого россияне уничтожили объект мирового наследия ЮНЕСКО, а также Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и Центральный музей Тавриды.

По данным расследования международного журналистского консорциума, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 200 танкеров с западными корнями пополнили российский "теневой флот".

Формально продажи этих танкеров не являются незаконными. Однако, как отмечают аналитики Lloyd's List Intelligence, было очевидно, что суда в конечном итоге окажутся в российском распоряжении.