НАТО не может помешать российскому теневому флоту ходить по Балтике – финский аналитик

Страны НАТО могут только реагировать на диверсии, но не запретить россиянам проход в Балтийское море, говорит финский аналитик Линнайнмяки

Грузовой корабль Vezhen возле шведской военно-морской базы Карлскруна, 27 января 2025 года. Шведские власти инспектируют судно (Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson)

Страны НАТО не могут запретить России проход в Балтийское море, чтобы помешать диверсиям, потому что это противоречит международному морскому праву. Об этом в комментарии для статьи LIGA.net рассказал научный сотрудник Финского института международных отношений Джоэл Линнайнмяки.

По его словам, практически невозможно полностью помешать повреждению подводной инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море.

Нельзя также запретить проход кораблям, которые идут к российским портам или от них в Балтике, в частности из теневого флота, возящего по миру российские нефтепродукты в обход санкций.

Право проходить в море – базовый принцип международного морского права, подчеркнул Линнайнмяки. Страны с глобальными интересами, такие как Великобритания и США, обеспечивают поддержку этого права.

Он отметил, что основная ответственность за реагирование на диверсии лежит на национальных органах власти отдельных стран НАТО. Это полиция, пограничники, береговая охрана и силы национальной обороны. А роль Альянса – лишь поддержка надзора и отслеживания подозрительных кораблей.