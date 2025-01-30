НАТО не может помешать российскому теневому флоту ходить по Балтике – финский аналитик
Страны НАТО не могут запретить России проход в Балтийское море, чтобы помешать диверсиям, потому что это противоречит международному морскому праву. Об этом в комментарии для статьи LIGA.net рассказал научный сотрудник Финского института международных отношений Джоэл Линнайнмяки.
По его словам, практически невозможно полностью помешать повреждению подводной инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море.
Нельзя также запретить проход кораблям, которые идут к российским портам или от них в Балтике, в частности из теневого флота, возящего по миру российские нефтепродукты в обход санкций.
Право проходить в море – базовый принцип международного морского права, подчеркнул Линнайнмяки. Страны с глобальными интересами, такие как Великобритания и США, обеспечивают поддержку этого права.
Он отметил, что основная ответственность за реагирование на диверсии лежит на национальных органах власти отдельных стран НАТО. Это полиция, пограничники, береговая охрана и силы национальной обороны. А роль Альянса – лишь поддержка надзора и отслеживания подозрительных кораблей.
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