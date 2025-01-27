Истребители НАТО пять раз поднимались для сопровождения российских самолетов над Балтикой

В течение четырех дней было замечено шесть российских военных самолетов

Истребитель F-16 (Фото: Sebastien Nogier / EPA)

За прошедшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

По данным оборонного ведомства, на прошлой неделе – во вторник, четверг, пятницу и воскресенье – было замечено шесть российских военных самолетов Ил-22, Ил-20, Ил-76, Су-27 и Ту-134.

Некоторые из них следовали без плана полета с включенными радиолокационными ответчиками. Радиосвязь с Региональным центром по управлению полетами (РЦУП) поддерживали только четыре самолета.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года — после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в Альянс.

С этого времени воздушное пространство Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Голландии, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.