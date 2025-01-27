Винищувачі НАТО п’ять разів підіймалися для супроводу російських літаків над Балтикою
За минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів. Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви.
За даними оборонного відомства, минулого тижня – у вівторок, четвер, п'ятницю та неділю – було помічено шість російських військових літаків Іл-22, Іл-20, Іл-76, Су-27 та Ту-134.
Деякі з них слідували без плану польоту, з увімкненими радіолокаційними відповідачами. Радіозв'язок із Регіональним центром з управління польотами (РЦУП) підтримували лише чотири літаки.
Місія НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії розпочалася у березні 2004 року — після вступу Литви, Латвії та Естонії до Альянсу.
З того часу повітряний простір Балтії вже патрулювали військовослужбовці з Бельгії, Данії, Чехії, Великої Британії, Іспанії, США, Польщі, Норвегії, Голландії, Португалії, Франції, Румунії, Туреччини, Німеччини та Італії.
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