НАТО не може завадити російському тіньовому флоту ходити Балтикою – фінський аналітик
Країни НАТО не можуть заборонити Росії прохід у Балтійське море, щоб завадити диверсіям, бо це суперечить міжнародному морському праву. Про це в коментарі для статті LIGA.net розповів науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Джоел Ліннайнмякі.
За його словами, практично неможливо повністю завадити пошкодженню підводної інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі.
Не можна також заборонити прохід кораблям, які йдуть до чи з російських портів у Балтиці, зокрема з тіньового флоту, який возить світом російські нафтопродукти в обхід санкцій.
Право проходити в морі – базовий принцип міжнародного морського права, наголосив Ліннайнмякі. Країни, які мають глобальні інтереси, такі як Велика Британія та США, забезпечують підтримку цього права.
Він зазначив, що основна відповідальність за реагування на диверсії лежить на національних органах влади окремих країн НАТО. Це їхня поліція, прикордонники, берегова охорона і сили національної оборони. А роль Альянсу – лише підтримка нагляду та відстеження підозрілих кораблів.
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