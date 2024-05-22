СБУ заочно вручила підозру українському продюсеру-втікачу Бардашу
Служба безпеки України заявила, що вручила підозру українському продюсеру-втікачу Юрію Бардашу, зокрема у виправдовуванні російської агресії проти України.
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З початку великої війни Бардаш, уродженець українського Алчевська, втік до Росії, де почав активно підтримувати окупантів, нагадують правоохоронці. За приклад СБУ наводить його дописи у Telegram-каналі на 50 000 підписників.
Бардаш також закликає до захоплення Києва та Харкова, а також транслює антиукраїнські та прокремлівські тези на YouTube.
Йому заочно повідомили про підозри за чотирма статтями про:
→ публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
→ розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
→ пропаганду війни;
→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.
- Юрій Бардаш – відомий продюсер, який працював із такими артистами, як гурт "Гриби" і Wellboy.
- Ще у 2019 році в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю Бардаш заявив про "утиски російськомовних українців" на Донбасі. Він стверджував, що в Україні для близько 60% людей російська мова є рідною і "відчувається жорсткий тиск на них".
- Крім того, він відмовився щось казати про терористів так званої ЛНР, заявивши лише, що "ніяк не ставиться до ЛНР, Києва або Москви", оскільки "важливими для нього є тільки ті люди, з якими він виріс".
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