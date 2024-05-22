СБУ заочно вручила підозру українському продюсеру-втікачу Бардашу

Продюсеру, який працював із такими артистами, як гурт "Гриби" і Wellboy, вручили підозру за антиукраїнські дії та висловлювання

Юрій Бардаш (Фото: російські пропагандистські джерела)

Служба безпеки України заявила, що вручила підозру українському продюсеру-втікачу Юрію Бардашу, зокрема у виправдовуванні російської агресії проти України.

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З початку великої війни Бардаш, уродженець українського Алчевська, втік до Росії, де почав активно підтримувати окупантів, нагадують правоохоронці. За приклад СБУ наводить його дописи у Telegram-каналі на 50 000 підписників.

Бардаш також закликає до захоплення Києва та Харкова, а також транслює антиукраїнські та прокремлівські тези на YouTube.

Йому заочно повідомили про підозри за чотирма статтями про:

→ публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;

→ розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

→ пропаганду війни;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Юрій Бардаш – відомий продюсер, який працював із такими артистами, як гурт "Гриби" і Wellboy.

Ще у 2019 році в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю Бардаш заявив про "утиски російськомовних українців" на Донбасі. Він стверджував, що в Україні для близько 60% людей російська мова є рідною і "відчувається жорсткий тиск на них".

Крім того, він відмовився щось казати про терористів так званої ЛНР, заявивши лише, що "ніяк не ставиться до ЛНР, Києва або Москви", оскільки "важливими для нього є тільки ті люди, з якими він виріс".

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