СБУ заочно вручила подозрение украинскому продюсеру-беглецу Бардашу
Служба безопасности Украины заявила, что вручила подозрение украинскому продюсеру-беглецу Юрию Бардашу, в частности в оправдывании российской агрессии против Украины.
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С начала большой войны Бардаш, уроженец украинского Алчевска, бежал в Россию, где начал активно поддерживать оккупантов, напоминают правоохранители. В пример СБУ приводит его сообщения в Telegram-канале на 50 000 подписчиков.
Бардаш также призывает к захвату Киева и Харькова, а также транслирует антиукраинские и прокремлевские тезисы на YouTube.
Ему заочно сообщили о подозрениях по четырем статьям о:
→ публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий;
→ распространении материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;
→ пропаганде войны;
→ оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.
- Юрий Бардаш – известный продюсер, работавший с такими артистами, как группа "Грибы" и Wellboy.
- Еще в 2019 году в интервью российскому блогеру Юрию Дудю Бардаш заявил о "притеснениях русскоязычных украинцев" на Донбассе. Он утверждал, что в Украине для около 60% людей русский язык является родным и "ощущается жесткое давление на них".
- Кроме того, он отказался что-либо говорить о террористах так называемой ЛНР, заявив лишь, что "никак не относится к ЛНР, Киеву или Москве", поскольку "важны для него только те люди, с которыми он вырос".
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