Британия разработала ИИ-дроны для охоты за российскими подлодками – The Times

Технология искусственного интеллекта, первоначально созданная для отслеживания китов, будет адаптирована для подводных дронов

Подводный дрон (Фото: ВМС Великобритании)

В Великобритании разработали подводные дроны с системой наблюдения Lura на основе искусственного интеллекта, которая позволит идентифицировать российские подлодки у стратегических объектов. Об этом сообщает The Times.

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Автономные мини-подлодки SG-1 Fathom с системой Lura, разработанные европейской оборонной компанией Helsing, могут находиться под водой месяцами.

Lura также может различить два корабля одного класса благодаря незначительным отличиям в акустической сигнатуре каждого судна.

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Система создает "созвездия" подводных датчиков – эквивалентные спутникам в небе – и обрабатывает акустические данные. Это устраняет необходимость людей пробираться сквозь шум и помогает ускорить время реакции, чтобы можно было развернуть оборонные средства для защиты берегов Великобритании.

Как будет работать ИИ-система (Иллюстрация: The Times)

"Само количество подводных дронов со встроенными датчиками может позволить Королевскому флоту патрулировать море и определять, когда российская лодка следует в Британию или прячется у подводных кабелей, жизненно важных для передачи международной связи", – объясняет издание.

Амелия Гулд, руководитель морского направления Helsing и бывшая инженер оружия Королевского флота, отметила, что морякам понадобились годы, чтобы научиться выявлять и идентифицировать звуки под водой.

"Lura может делать это с первого дня, целый день каждый день, и чем дольше ее используют, тем лучше она будет становиться", – сказала она.

Главный технический эксперт Helsing Ниал Картрайт объяснил, что сотни планеров можно развернуть в океане, "просто слушая".

Подлодки с ИИ-системой (Иллюстрация: The Times)

"Когда они что-то слышат, российскую подлодку или что-то необычное, они появляются и сообщают об этом. Сама по себе она мало что может сделать, но дело в том, что они настолько дешевые и простые, что вы можете бросить сотни или тысячи таких в воду. Они [враги] дважды подумают, прежде чем прорваться", – сказал Картрайт.

Система автоматически будет определять различия между подлодками, танкерами, пассажирскими судами и членами теневого флота российских нефтяных танкеров, которые используются во избежание санкций.

Ожидается, что Lura будет развернута по всему Королевскому флоту.