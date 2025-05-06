Великобритания тайно готовится к угрозе нападения со стороны России – The Telegraph

Великобритания (Фото: Flickr)

Великобритания заново переписывает 20-летнюю стратегию действий в случае чрезвычайной ситуации, которая приведет страну в состояние войны. В частности, речь идет об угрозе нападения со стороны РФ. Об этом сообщает The Telegraph.

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Секретный план будет включать сценарии, в которых страна испытывает ракетные удары, ядерные атаки или масштабные кибервмешательства. Правительство уже смоделировало ситуацию, в которой враждебное государство одновременно наносит ракетные и кибератаки на критически важные объекты: газовые терминалы, атомные электростанции, подводные кабели и транспортную инфраструктуру.

Согласно плану, страна будет разделена на 12 зон управления. В случае нападения Кабинет министров, военные офицеры и судьи с особыми полномочиями будут отвечать за координацию действий.

План также предусматривает накопление продовольствия и ресурсов, ограничение использования коммуникаций и переезд правительства в бункеры.

"В Великобритании есть надежные планы действий на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций", – отметил представитель правительства.

Особую тревогу вызывают объекты энергетики. Атаки на пять атомных станций могут иметь "значительные длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики".

Также план предусматривает информирование населения: BBC получит указание транслировать инструкции по выживанию, а самые ценные произведения искусства эвакуируют в Шотландию.

Министерство обороны заявило, что рассматривается создание аналога израильского "Железного купола" для защиты от ракет, а с 2027 года оборонный бюджет составит 2,5% ВВП.

"Если бы первая ночь войны в Украине состоялась в Великобритании, российские ракеты пробили бы британскую оборону", – отметил высокопоставленный чиновник Королевских ВВС.

Среди других угроз, обсуждаемых правительством — гиперзвуковые ракеты России, Китая и Ирана, способные обойти существующие системы ПВО.