Генерал Брігер: Росія – найбільша загроза для Європи сьогодні

Роберт Брігер (Фото: EPA/ZOLTAN BALOGH)

Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи. Про це заявив голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер в інтерв'ю ZDF.

За його словами, "значна небезпека" від Москви виходить як у галузі звичайних озброєнь, так і в "гібридній війні".

Генерал підкреслив, що Європі необхідно адаптуватися до нової реальності і значно підвищити свою стійкість. Це передбачає більш активне залучення населення та підвищення обізнаності про те, що "безпека коштує грошей".

"Після закінчення холодної війни все було інакше, але зараз ми стикаємося з новою реальністю", – сказав він.

Водночас німецький генерал зазначив, що не очікує негайного наступу із застосуванням звичайного озброєння на країни-члени ЄС. Але не виключив, що під загрозою вторгнення Росії можуть опинитися частини країн Балтії, які безпосередньо з нею межують.

"Тому необхідно більше співробітництва в галузі політики безпеки, оборони та озброєнь", – резюмував Брігер.