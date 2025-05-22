Генерал Брігер: Росія – найбільша загроза для Європи сьогодні
Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи. Про це заявив голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер в інтерв'ю ZDF.
За його словами, "значна небезпека" від Москви виходить як у галузі звичайних озброєнь, так і в "гібридній війні".
Генерал підкреслив, що Європі необхідно адаптуватися до нової реальності і значно підвищити свою стійкість. Це передбачає більш активне залучення населення та підвищення обізнаності про те, що "безпека коштує грошей".
"Після закінчення холодної війни все було інакше, але зараз ми стикаємося з новою реальністю", – сказав він.
Водночас німецький генерал зазначив, що не очікує негайного наступу із застосуванням звичайного озброєння на країни-члени ЄС. Але не виключив, що під загрозою вторгнення Росії можуть опинитися частини країн Балтії, які безпосередньо з нею межують.
"Тому необхідно більше співробітництва в галузі політики безпеки, оборони та озброєнь", – резюмував Брігер.
- 22 травня німецький канцлер Мерц назвав чотири речі, важливі для союзників у підтримці України на тлі переговорів із Росією щодо миру.
- Також повідомлялося, що Німеччина більш ніж 12 разів збільшить свою танкову бригаду в Литві для стримування Росії.
- У Фінляндії очікують нападу РФ через три-п'ять років після закінчення війни в Україні. Перед цим у Нідерландах заявляли, що готуються до такого нападу рік після закінчення війни проти України.