Генерал Бригер: Россия – наибольшая угроза для Европы сегодня
Россия на сегодняшний день представляет собой наибольшую угрозу для Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в интервью ZDF.
По его словам, "значительная опасность" от Москвы исходит как в области обычных вооружений, так и в "гибридной войне".
Генерал подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к новой реальности и значительно повысить свою устойчивость. Это подразумевает более активное вовлечение населения и повышение осведомленности о том, что "безопасность стоит денег".
"После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью", – сказал он.
В то же время немецкий генерал отметил, что не ожидает немедленного наступления с применением обычного вооружения на страны-члены ЕС. Но не исключил, что под угрозой вторжения России могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно с ней граничат.
"Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений", – резюмировл Бригер.
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