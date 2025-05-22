Генерал Бригер: Россия – наибольшая угроза для Европы сегодня

Роберт Бригер (Фото: EPA/ZOLTAN BALOGH)

Россия на сегодняшний день представляет собой наибольшую угрозу для Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в интервью ZDF.

По его словам, "значительная опасность" от Москвы исходит как в области обычных вооружений, так и в "гибридной войне".

Генерал подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к новой реальности и значительно повысить свою устойчивость. Это подразумевает более активное вовлечение населения и повышение осведомленности о том, что "безопасность стоит денег".

"После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью", – сказал он.

В то же время немецкий генерал отметил, что не ожидает немедленного наступления с применением обычного вооружения на страны-члены ЕС. Но не исключил, что под угрозой вторжения России могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно с ней граничат.

"Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений", – резюмировл Бригер.