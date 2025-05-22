В Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине

Военные считают, что Россия может как минимум прибегнуть к провокациям на границе, чтобы проверить реакцию Альянса

Пограничный пункт Финляндии (Иллюстративное фото: LAURI HEINO/EPA)

Финские вооруженные силы считают, что Россия может напасть или прибегнуть к провокациям на границе, чтобы проверить реакцию НАТО, через три-пять лет после окончания войны в Украине. Об этом сообщил начальник отдела стратегии Финских вооруженных сил Сами Нурми в интервью YLE.

По его словам, военные силы Финляндии принимают во внимание расчеты коллег из других стран относительно агрессии РФ. Но одновременно следят за развитием событий на границе с Россией и делают выводы.

"Различные источники публично говорили о трех-пяти годах. Наши расчеты аналогичны. Для нас важно внимательно следить за развитием событий, обновлять собственные оценки и действовать в соответствии с ситуацией", – сказал он.

Нурми заявил, что восстановление России после войны в Украине и традиционное развертывание войск продлятся годы. Модернизация продлится еще дольше. Но РФ способна быстро развернуться для ограниченного удара.

"Ограниченная концентрация сил может произойти очень быстро. Россия может это сделать, это было видно в Украине, когда началась война", – сообщил военный.

Как отмечает издание, в последний раз возможности России публично оценивала датская военная разведка. Согласно ему, Россия может напасть на соседей через шесть месяцев – два года, и будет способна на более широкую войну в Европе через пять лет, если оборона Европы не будет усилена.

Европейский Союз весной также оценил, что Европа должна быть готова защищаться в течение 5 лет.

В последние недели несколько международных СМИ сообщали о росте российского присутствия на границе с Финляндией на основе спутниковых снимков.