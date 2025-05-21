Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией

Граница (Иллюстративное фото: Lauri Heino / EPA)

Финляндия завершила строительство первых 35 км забора высотой 4,5 метра, который она возводит на закрытой восточной границе с Россией с целью противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пограничную службу Финляндии.

Финляндия начала строительство забора протяженностью 200 км при общей протяженности границы между государствами в 1344 км, в прошлом году в ответ на наплыв мигрантов, который, по мнению Хельсинки, был намеренно организован Москвой.

"Основная цель забора – контролировать большую массу людей, если они пытаются попасть из России в Финляндию", – прокомментировал заместитель командующего округом пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта.

Журналисты Reuters отметили, что после десятилетий мирных отношений с Россией Финляндия присоединилась к НАТО два года назад в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В 2023 году около 1300 мигрантов из третьих стран, таких как Сирия и Сомали, прибыли через Россию на финскую границу, чтобы попросить убежища, пока Финляндия не закрыла на неопределенный срок все восемь пунктов пропуска с РФ, чтобы положить конец этому явлению.

После того как Финляндия закрыла границу в конце 2023 года, мигрантов практически не было, но Пограничная служба приняла решение о строительстве забора.

"Пограничный барьер абсолютно необходим для поддержания безопасности границы", – сказал руководитель операций Самуэль Сильянен.

Забор состоит из металлических перил высотой 3,5 метра, увенчанных метровым рулоном колючей проволоки, оснащен камерами, датчиками, громкоговорителями и освещением. Его достроят до конца 2026 года.

16 мая 2025 года сообщалось, что представители энергетической отрасли Финляндии предложили построить ряд ветровых электростанций вдоль восточной границы с Россией.

19 мая NYT писала, что Россия укрепляет военную инфраструктуру у границы с Финляндией. В НАТО считают, что через пять лет Москва может напасть на страну.