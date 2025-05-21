Фінляндія побудувала перші 35 км паркану на кордоні з Росією

Кордон (Ілюстративне фото: Lauri Heino / EPA)

Фінляндія завершила будівництво перших 35 км огорожі заввишки 4,5 метра, яку вона споруджує на закритому східному кордоні з Росією з метою протидії нелегальній міграції. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Прикордонну службу Фінляндії.

Фінляндія почала будівництво паркану завдовжки 200 км при загальній протяжності кордону між державами в 1344 км торік у відповідь на наплив мігрантів, який, на думку Гельсінкі, був навмисно організований Москвою.

"Основна мета паркану – контролювати велику масу людей, якщо вони намагаються потрапити з Росії до Фінляндії", – прокоментував заступник командувача округу прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта.

Журналісти Reuters зазначили, що після десятиліть мирних відносин з Росією Фінляндія приєдналася до НАТО два роки тому у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У 2023 році близько 1300 мігрантів із третіх країн, як-от Сирія та Сомалі, прибули через Росію на фінський кордон, щоб попросити притулку, доки Фінляндія не закрила на невизначений термін усі вісім пунктів пропуску з РФ, щоб покласти край цьому явищу.

Після того як Фінляндія закрила кордон наприкінці 2023 року, мігрантів практично не було, але Прикордонна служба ухвалила рішення щодо будівництва паркану.

"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для підтримки безпеки кордону", – сказав керівник операцій Самуель Сільянен.

Паркан складається з металевих поручнів заввишки 3,5 метра, увінчаних метровим рулоном колючого дроту, оснащений камерами, датчиками, гучномовцями та освітленням. Його добудують до кінця 2026 року.

16 травня 2025 року повідомлялося, що представники енергетичної галузі Фінляндії запропонували побудувати низку вітрових електростанцій уздовж східного кордону з Росією.

19 травня NYT писала, що Росія зміцнює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. У НАТО вважають, що через п'ять років Москва може напасти на країну.