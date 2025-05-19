NYT: Росія зміцнює сили на кордоні з Фінляндією. Вторгнення можливе через п'ять років

Армія Фінляндії (Ілюстративне фото: x.com/Maavoimat)

Росія зміцнює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. У НАТО вважають, що через п'ять років Москва може напасти на країну, повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних високопосадовців.

На супутникових знімках, зроблених у лютому 2025 року, видно ряди близько сотні нових наметів, що з'явилися близько року тому в Кам'янці, російській базі менш ніж за 65 км від Фінляндії.

Також зазначено, що російські вертольоти майже через 20 років повернулися на базу поблизу Мурманська, що за Полярним колом. Окрім того, десятки військових літаків були нещодавно помічені на авіабазі Оленья, також в Арктиці й менш ніж за 160 км від фінського кордону.

Представники НАТО підтвердили знімки.

Супутникове фото, фото: Planet Labs

За їхніми словами, російське військове розширення зовсім не схоже на нарощування сил уздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням у 2022 році. Зараз уздовж фінського кордону мало російських військ і, за словами фінів, поки що загрози вони не становлять.

Однак, як сказали представники фінських військових, коли закінчиться інтенсивна фаза війни в Україні, Росія може перекинути тисячі солдатів до кордону з Фінляндією. За попередніми оцінками фінів, вони мають приблизно п'ять років, перш ніж Москва зможе наростити свої сили. Чисельність російських військ може потроїтися, на їхню думку.

"Російські військові зазнали значного розширення сил. Після війни сухопутні сили, ймовірно, стануть більшими, ніж до 2022 року. Дивлячись на заплановану реструктуризацію військових округів, стає зрозуміло, що вони будуть віддавати пріоритет областям, зверненим до НАТО", – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ у Вашинг.

Повідомляється, що з ним погоджуються і чиновники країн НАТО. За словами одного з неназваних представників Альянсу, коли б не закінчилася війна проти України, Росія перекидатиме війська все далі на північ. Доступ до Арктики, на думку Кремля, є ключем до статусу великої держави, сказав неназваний чиновник.