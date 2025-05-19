NYT: Россия укрепляет силы на границе с Финляндией. Вторжение возможно через пять лет

Армия Финляндии (Иллюстративное фото: x.com/Maavoimat)

Россия укрепляет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. В НАТО считают, что через пять лет Москва может напасть на страну, передает The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

На спутниковых снимках, сделанных в феврале 2025 года, видны ряды около сотни новых палаток, появившихся около года назад в Каменке, российской базе менее чем в 65 км от Финляндии.

Также замечено, что российские вертолеты спустя почти 20 лет вернулись на базу близ Мурманска, что за Полярным кругом. Кроме того, десятки военных самолетов были недавно замечены на авиабазе Оленья, также в Арктике и менее чем в 160 км от финской границы.

Представители НАТО подтвердили снимки.

Спутниковый снимок, фото: Planet Labs

По их словам, российское военное расширение совсем не похоже на наращивание сил вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением в 2022 году. Сейчас вдоль финской границы мало российских войск и, по словам финнов, пока что угрозы они не представляют.

Однако, как сказали представители финских военных, когда закончится интенсивная фаза войны в Украине, Россия может перебросить тысячи солдат к границе с Финляндией. По предварительным оценкам финнов, у них есть примерно пять лет, прежде чем Москва сможет нарастить свои силы. Численность российских войск может утроиться, по их мнению.

"Российские военные претерпели значительное расширение сил. После войны сухопутные силы, вероятно, станут больше, чем до 2022 года. Глядя на запланированную реструктуризацию военных округов, становится ясно, что они будут отдавать приоритет областям, обращенным к НАТО", – сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

Сообщается, что с ним согласны и чиновники стран НАТО. По словам одного из неназванных представителей Альянса, когда бы не закончилась война против Украины, Россия будет перебрасывать войска все дальше и дальше на север. Доступ к Арктике, по мнению Кремля, – ключ к статусу великой державы, сказал неназванный чиновник.