Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси з прибутків від заморожених активів РФ

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією, яка дозволить постачати Україні боєприпаси, придбані за кошти від прибутків із заморожених російських активів

Антті Хяккянен (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Фінляндія у межах нової ініціативи Євросоюзу надасть Україні важкі боєприпаси, придбані за кошти від прибутків із заморожених російських активів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.

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Відповідну угоду Фінляндія уклала з Єврокомісією. Боєприпаси закуповуватимуть у фінських виробників, а платитимуть коштами, отриманими із заморожених російських активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру. Обсяг допомоги – 90 млн євро.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування для підтримки Фінляндією України. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості всередині країни й відправляється в Україну, щоб допомогти її обороні. Я дуже задоволений результатом", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

За його словами, ця допомога є доповненням до національної програми підтримки України на суму 660 млн євро та сприяє зміцненню співпраці між оборонними галузями Фінляндії та України.