Финляндия будет передавать Украине боеприпасы из доходов от замороженных активов РФ

Антти Хяккянен (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Финляндия в рамках новой инициативы Евросоюза предоставит Украине тяжелые боеприпасы, приобретенные за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Соответствующее соглашение Финляндия заключила с Еврокомиссией. Боеприпасы будут закупать у финских производителей, а платить денежными средствами, полученными из замороженных российских активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира. Объем помощи – 90 млн евро.

"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для поддержки Финляндией Украины. Средства поступают из замороженных российских активов. Продукция закупается у финской промышленности для повышения занятости внутри страны и отправляется в Украину, чтобы помочь ее обороне. Я очень доволен результатом", – сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, эта помощь является дополнением к национальной программе поддержки Украины на сумму 660 млн. евро и способствует укреплению сотрудничества между оборонными отраслями Финляндии и Украины.