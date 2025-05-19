Финляндия будет передавать Украине боеприпасы из доходов от замороженных активов РФ
Финляндия в рамках новой инициативы Евросоюза предоставит Украине тяжелые боеприпасы, приобретенные за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
Соответствующее соглашение Финляндия заключила с Еврокомиссией. Боеприпасы будут закупать у финских производителей, а платить денежными средствами, полученными из замороженных российских активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира. Объем помощи – 90 млн евро.
"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для поддержки Финляндией Украины. Средства поступают из замороженных российских активов. Продукция закупается у финской промышленности для повышения занятости внутри страны и отправляется в Украину, чтобы помочь ее обороне. Я очень доволен результатом", – сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, эта помощь является дополнением к национальной программе поддержки Украины на сумму 660 млн. евро и способствует укреплению сотрудничества между оборонными отраслями Финляндии и Украины.
- В 2025 году Украина получила 400 000 артиллерийских снарядов по чешской инициативе. Президент Зеленский убежден, что в 2025 году Украина может получить 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе по закупке снарядов во всем мире.
- С начала полномасштабного вторжения Украина заплатила авансом около $770 млн иностранным посредникам за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены, говорится в расследовании Financial Times.